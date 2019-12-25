台南高工改隸成功大學一案，研議已久，目前計畫仍在修正中，將盡快送教育部審查。不過，消息一出也引發外界擔心成大附工、台南高工招生現況，成大強調，109學年度成大附工、台南高工都將繼續各自招生，副校長蘇芳慶說，台南高工改隸成大，仍將有一段磨合時間，但不論如何都會依法保障教職員工生權益。

蘇芳慶指出，兩校緊密結合後，成大師資與資源能夠提升台南高工專業技術與國際能見度，日後，成大學生可到南工實習工廠實作，南工學生也能來成大修課，合併是互利，而且還能帶來加乘與擴大的效益。

南工申請改隸為成大附屬學校案，兩校於2013年間提經校務會議通過，南工2014年4月30日將改隸計畫書報教育部審查，於2015年5月15日、2015年8月6日及2016年12月30日先後召開3次審查會議，這段期間，教育部相關法規也有所更動，規定改隸計畫書及契約書均須經雙方校務會議通過，2019年10月底成大校務會議已通過台南高工改隸成大案，台南高工改隸後將與成大附工合併。

目前全案正在修計畫書，將盡快送教育部做第4次審查。但，成大強調，在審查未定案前，成大附工明年（109學年）將繼續招生，積極朝「職前訓練」、「選手培訓」等目標發展，培育更多實業基礎人才。

(中時 )