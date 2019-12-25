來到高雄進行108學年HBL高中籃球聯賽12強複賽前，治平高中高三前鋒高宏恩被教頭「黑豬」吳建龍修理一頓，因為他是隊上去年打最多的，也具備得分爆發力，但上階段預賽表現不盡理想，才希望藉由說重話激發他的鬥志，而高宏恩接收到教練「愛之深、責之切」的信號，今天飆進3記三分球，斬獲全隊次高的17分，幫助治平78比72小贏南湖高中，收下複賽首勝。

吳建龍指出，高宏恩是隊上當家小前鋒，加上他已經高三，必須要證明自己是否夠格當球隊領袖，不過之前心態調適不過來，才會唸了他一頓，高宏恩則說：「先前不知道為什麼，覺得比賽壓力很大，因此影響發揮，預賽也沒能在家人到場為我加油下繳出好表現，當時遺憾到落下淚水。」

擦乾淚水、聽進教練教誨的高宏恩，今天第4節在南湖追分時連進2記三分球，幫助治平維持領先，賽後他透露，因為自己之前投籃手肘會開，導致出手飄飄的，教練幫他改動作，讓他夾緊手肘出手，花了一段時間調整，現在比較習慣，至於球隊昨天在高雄中學比賽，今天換到高雄巨蛋出賽，接下來兩天又要回到雄中續戰，高宏恩說：「雖然很多人會說巨蛋空間感比較大，對於投籃影響較大，但我反而覺得高雄巨蛋比雄中還好投。」

高宏恩和隊友杜宇堂都是從松山高中轉學到治平，高宏恩坦言很感謝「黑豬教練」給他機會，他們幾個轉學生都很珍惜這個舞台，連續兩年隨隊遠征高雄複賽，高宏恩坦言兩次來心情一樣興奮，「差別在去年比較緊張，今年我們則是準備好希望搶下8強門票，但還要做好籃板跟比賽一些細節，剩下的就一步一步來，慢慢朝目標前進。」

(中時 )