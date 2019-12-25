蔡育輝姊妹志工隊成員眾多，掃街拜票有親和力，從市議員開始就給他很大助力。（莊曜聰攝）

民進黨南市第一選區立委候選人賴惠員（左一）有一群平均不到24歲的年輕人組成的團隊，負責活動規畫、拍攝記錄、行政工作等等，相當有創意及效率，有吸納青年選票的效果。（賴惠員競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

賴惠員的年輕團隊在競選文宣、影像上的呈現有多元化的角度。（賴惠員競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

選戰進入倒數階段，選情緊繃，各立委候選人及團隊無不使出渾身解數，國民黨立委候選人蔡育輝的姊妹志工隊由她的太太陳彥如領軍，按戶拜票走遍大街小巷，很有親和力；民進黨立委候選人賴惠員則有一批平均年齡不到24歲的青年團隊相助，從行政內勤工作到活動規畫、多媒體及攝影，還有時下最流行的臉書小編，用創意跟效率打選戰，各有特色。

蔡育輝指出，對於以中老年人口居多的第一選區來說，家戶拜訪仍是爭取選民認同的不二法門，他的太太陳彥如每天都會與姊妹志工隊掃街，幾乎天天不間斷，以新營為中心鄰近行政區的大街小巷，都能看到她們來往穿梭的身影。

陳彥如說，姊妹志工隊在當初蔡育輝選市議員時創團，成員包括她妹妹、妹婿還有多位資深的志工，每次出動約5到8人，人多時兵分二路，多年來在拜訪技巧及時間拿捏上都有豐富經驗，而且可以直接接觸選民，感受對方情緒並收集意見，做為競選期間的參考，是最「接地氣」的方法，還能夠順便健身。

賴惠員近年來則積極經營網路社群，她說「有些事就是要讓專業的來」，並透露團隊中共有10多位7、8年級的年輕世代，像網路傳播「圖、影、音、文」分工明確，又需要互相協助，這群新世代團隊表現讓她驚艷，期盼透過這次選戰，不只是上一堂寶貴的民主課，更與大家一起見證及創造歷史。

團隊之一的競總助理蔡宗翰年紀才24歲，東吳政治系畢業的他是學以致用，年紀輕輕就得負責媒體聯絡等事務，明快又有效率的作風讓人刮目相看，他說團隊中的成員都有共同目標，希望記錄下民眾的共同經歷的生活，激盪出選民之間的共鳴、並且從影像的溫暖呈現中去感動人心。

(中時 )