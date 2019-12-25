用著滿滿獎盃、獎牌，屏東縣政府團隊展現5年來合力拚出的「成績單」。（林和生攝）

滿滿獎盃、獎牌及獎狀，擺放在就職5周年記者會上，用這幾年來屏東縣政府團隊合力拚出的「成績單」說明施政成果，尤其在今年年初台灣燈會，創造「我屏東、我驕傲」的夯語，屏東縣長潘孟安不掩自信地說，「你以為我們只有這樣？」要大家拭目以待。

5年前就任時，潘孟安面對大武山寫下兩撇「人」字，代表所有的施政都以人為本，但要把人照顧好並非易事，他細數5年來致力爭取及完成的「十大建設」，包括高鐵南延、屏東醫療資源增加、布建自來水與汙水下水道管線、社福及長照，更重要是城市的改變。

潘孟安強調，這些重大建設都是縣府團隊努力規畫向中央爭取經費而來，縣府不舉新債，還減債108.93億元，「我們不債留子孫，甚至要為子孫籌謀擘畫未來發展」。

潘孟安認為，這些工程均非一蹴可及，但攸關未來屏東發展，他希望在任內能奠下基礎，「我們很務實地去看待每一個人民的需求，人民要求其實很簡單，就是安居樂業、有工作、住的安心，縣府會繼續努力」。

過去屏東是一個遙遠的代名詞，如今精雕細琢後，擦亮這顆珍珠成就一個象徵榮耀的品牌，進一步提升縣民光榮感，在屏東發展的百年基礎上，潘孟安作好紮根工作；被問到還有什麼想做卻還沒做的，他想都沒想就答道：「想到任內看到高鐵南延動工，期待親眼見證這歷史一刻」。

(中時 )