屏東立委第二選區選情激烈，繼立委蘇震清因不滿對手文宣憤而提告後，國民黨候選人周佳琪25日同樣拿著對方競選布條照片，認為遭「抹紅」而至屏東地檢署按鈴申告，隨著選舉越近尾聲，屏南地區瀰漫著一股濃濃煙硝味。

周佳琪指出，近來選區出現大量署名小英之友會的紅色布條，內容寫著「票投周佳琪就是支持中國」，且字號還故意寫錯，她認為根本是惡意造遙，直接「抹紅」；她強調，自己愛台灣、以台灣利益為先，不像對手只會拿台灣來當選舉工具。

周佳琪競選總部進一步查出，掛出布條的是蘇震清助理洪思佳，周佳琪懷疑背後恐有影舞者，拿著小英之友會的大旗，把責任全推給民進黨，讓人無法認同，因此以選罷法第104條，以文字散布不實言論，意圖影響投票意向，向屏檢提告。

蘇震清辦公室主任李涂怡娟及發言人方一祥針對此事則強調，布條是小英之友會做的，並非蘇競辦製作。他們也反問周佳琪陣營，是不是支持韓國瑜？而韓國瑜到香港的確就是走入中聯辦，也宣稱承認九二共識，因此支持周佳琪就是支持韓國瑜，就是支持中國，本來就是紅色的，何來抹紅之有？

方一祥說，民進黨中常會決議，屏東第二選區唯一支持蘇震清，蘇震清也挺蔡英文，就以就是挺台灣。這布條內容沒有問題，但也尊重周陣營提告的權利。

(中時 )