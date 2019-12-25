▲埔里Butterfly交響樂團菁英團員也將應邀至仁愛鄉親愛村演奏。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉親愛村入口意象徵選，由陳柔樺設計的靈鳥希利克的指引「親愛三部曲」奪得第一名。（楊樹煌南投傳真）

仁愛鄉親愛村入口意象徵選，評選已出爐，由陳柔樺設計的靈鳥希利克的指引「親愛三部曲」奪得第一名，未來將作為該村入口意象的地景藝術、立體裝置等設計施作概念圖稿；另鄉公所也將在元旦除夕夜在親愛村舉辦新年音樂會嘉年華，歡迎各地遊客前來欣賞原鄉的演藝慶新年。

仁愛鄉公所為提升親愛村的觀光識別度與能量，舉辦2019親愛村入口意象創意設計競賽，邀集全國各地設計好手投稿競賽，首階段由藝術專業評審，選出10件入圍作品，第二階段讓村民票選出心中理想作品，票選結果，獲優勝前三名作品為第一名陳柔樺的靈鳥希利克的指引：親愛三部曲；第二名林姿穎的音你而在；第三名鍾宛妤的親愛的四季。

仁愛鄉長吳文忠表示，優勝作品除將公開表揚，未來將會作為親愛村入口意象地景藝術、立體裝置的設計施作概念圖稿，透過此次徵選也凝聚居民共識，一同推動村內未來觀光產業發展。

吳鄉長並指出，每年的元旦是仁愛鄉原住民部落的過年慶典，公所也完成規畫親愛村新年音樂會嘉年華會，並有原民新年市集，將讓各地遊客能大啖部落美食同時體驗部落獨有的原鄉熱情。

親愛村新年音樂會嘉年華，分為提琴樂團及跨界歌手的重量級組合，從元旦除夕下午4點至晚上10點，音樂6小時不間斷跨界演出。下午場除有親愛村最具代表性的親愛愛樂弦樂團以及Butterfly交響樂團菁英團員演奏，也邀請擅長賽德克樂舞與原住民族傳統樂器融合演藝的源薪文化工作室同場演出。

跨界歌手則邀請第1屆仁愛好聲音歌唱比賽第1名、第2名與優勝得主鄭信恆、卓羽婷與古上毅，以及近年人氣直線上升的賽德克流行女聲幽谷．瓦歷斯帶來流行與原民風格的跨界融合樂曲，值得大家前來觀賞聆聽原民的精彩演藝之夜。

(中時 )