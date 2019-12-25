為能提升到宅牙醫服務的能量，玉山銀行與中華民國牙醫師公會全國聯合會攜手合作，捐贈共36組攜帶式牙科診療設備組、生理監視器及氧氣瓶給全國22個縣市牙醫師公會，以號召更多優秀、熱血的牙醫師參與到宅服務，也讓更多身障者、失能長者及遲緩兒童能夠安心看牙、重展笑顏。

牙醫師公會全聯會與中央健康保險署於2011年7月啟動「到宅牙醫醫療服務」，造福許多長期臥床及行動不便的特定身心障礙者。目前全國執行此項服務的牙醫師共僅有93人，院所共62家，面對56.7萬身障者及失能老人，服務能量的確有限。加上攜帶式牙科診療設備所費不貲，每組約12~15萬元，讓許多有意願參與的牙醫師心有餘而力不足。

玉山銀行總經理黃男州說：「愛就是在別人的需要上，看見自己的責任，玉山銀行將捐贈全國22個縣市牙醫師公會攜帶式牙科診療設備組、生理監視儀及氧氣瓶，希望號召更多熱血、年輕的牙醫師加入在宅醫療的行列。」

衛福部陳時中部長說：「感謝牙醫師全心投入到宅醫療服務，也感謝玉山銀行捐贈醫療設備，讓我們能照顧更多弱勢族群。」牙醫師公會全聯會理事長王棟源說：「感謝政府及玉山銀行的全力支持，與牙醫師共同善盡社會責任，一起為全民口腔健康共同努力。」

玉山銀行長期投身公益，與具相同理念且志同道合的牙醫師夥伴們攜手回饋社會，包括：舉辦六師愛心捐血活動、設置偏鄉小學牙科治療椅及參與到宅牙醫計畫等，未來更將結合跨界的力量持續善盡企業公民的責任。

(中時 )