義大日籍學生也參與日企在台實習就業說明會。義守大學提供

為增加學生海內外工作機會，義守大學與日本航空公司、日本東急飯店集團等知名企業簽訂合作協定，大舉召募優秀人才前往日本實習與就業。

日航今年首次來台大舉徵才，日前在台灣大學院校舉辦招募正職員工説明會，南部場次則特別鎖定義大，並由日航北海道札幌、九州福岡、東京成田、羽田、沖繩那霸分公司的代表松藤友希（MATSUFUJI YUKI）、田中梨奈（TANAKA RINA）、大村由香（OOMURA YUKA）親至現場說明與面試，當日義大「應用日語學系」共有200多位學生，以及四年制日籍三、四年級學生踴躍報名參加。

說明會中，日航人員先指導學生航空服務職場禮儀，包括行走、坐姿與應對進退敬語，參加學生兩人一組，在空姐指導下，實際體驗及學習日本相關禮儀，受益良多。

義大「應日系」主任暨「國際及兩岸事務處」顧問李守愛表示，由於明年７月，東京將舉辦奧運會，日本亟需大量服務業員工，日航及東急等企業，紛紛前來義大招募語言人才，同時締結產學實習合作協定，亦肯定義大國際化教育環境與教學成果。

李守愛主任強調，近年來，「應日系」推派多名學生前往日航的福岡機場及羽田機場實習，表現優異，畢業後更因此順利轉進日商公司任職。目前「應日系」還有三位四年級同學已通過二級日文能力檢定與面試合格，明年３月即將前往日本東急實習。

(旺報 )