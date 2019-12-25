涉嫌賄選 屏議員鄭雙銓一審判當選無效 18:462019/12/25 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東縣議員鄭雙銓因涉嫌賄選遭屏東地院判決當選無效、可上訴。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署去年底偵辦賄選案件，查獲屏東縣議員鄭雙銓涉嫌以每票500元代價向選民賄選遭查獲，檢察官選後提起當選無效之訴，經屏東地院審結，25日一審判決當選無效、可上訴；鄭雙銓聽聞判決結果表示不服，強調根本沒做的事，一定會上訴到底。 (中時 ) #賄選 #當選 #判決 #屏東 #涉嫌 也許您會感興趣 推薦閱讀 王齡嬌指控邱議瑩疑賄選 邱：交給檢調調查 17:292019/12/22 政治 劉世芳黃昭順 邀大家抓鬼 04:102019/12/24 地方新聞 桃園賄選逾70件 假消息9件 04:102019/12/24 地方新聞 【惡霸戶政2】民事判決真結婚也沒用 戶籍仍無法恢復 10:042019/12/24 社會 民進黨推反賄選24小時專線 13:102019/12/24 政治 民進黨控賭盤影響選舉 祭百萬檢舉 13:142019/12/24 政治 涉嫌網路犯罪駭銀行 尼泊爾逮122名大陸人 15:402019/12/24 國際 安倍內閣前副大臣負責賭場開發涉嫌收賄被捕 10:172019/12/25 國際 蔡適應成立抓鬼隊 嗆檢舉賄選獎50萬 12:452019/12/25 社會 民眾檢舉賄選 去年九合一發出7000萬獎金 16:522019/12/25 社會 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 正妹同事太提神 網瘋求職 - 社會 妹子放2粒「木瓜」桌子震動 邪惡視角讓肥宅發夢了 - 社會 年薪200萬鴻海男 將妻當洩慾工具 錢丟身上辱：妳很閒 - 社會 台南新營驚傳命案女子疑遭勒頸亡 丈夫也成浮屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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