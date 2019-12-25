屏東地檢署去年底偵辦賄選案件，查獲屏東縣議員鄭雙銓涉嫌以每票500元代價向選民賄選遭查獲，檢察官選後提起當選無效之訴，經屏東地院審結，25日一審判決當選無效、可上訴；鄭雙銓聽聞判決結果表示不服，強調根本沒做的事，一定會上訴到底。

(中時 )