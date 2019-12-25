隨著美中簽定第一階段貿易協定，美中兩國分別承諾降稅及提高進口，諸多利多消息令市場情緒樂觀，美股指數也不斷創新高，加上年關將近，歐美市場瀰漫過年的氣氛，交投逐步趨向平淡，市場在一片歡度佳節的樂觀情緒下，節節高升，屢創新高。

國票期貨指出，美股小道瓊期貨指數創歷史新高，月線連四紅，代表美股中長期趨勢偏多，周K來看均線為多頭排列，亦是樂觀趨勢；另觀察日K線，小道瓊除24日因假期前夕交投平淡而收黑外，之前已連漲六日，顯見明顯的多方慣性，建議投資人可樂觀看待美股後市。

(工商 )