節慶樂觀氛圍濃 美股指數續攀高 18:312019/12/25 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美中簽定第一階段貿易協定，美中兩國分別承諾降稅及提高進口，諸多利多消息令市場情緒樂觀，美股指數也不斷創新高，加上年關將近，歐美市場瀰漫過年的氣氛，交投逐步趨向平淡，市場在一片歡度佳節的樂觀情緒下，節節高升，屢創新高。 國票期貨指出，美股小道瓊期貨指數創歷史新高，月線連四紅，代表美股中長期趨勢偏多，周K來看均線為多頭排列，亦是樂觀趨勢；另觀察日K線，小道瓊除24日因假期前夕交投平淡而收黑外，之前已連漲六日，顯見明顯的多方慣性，建議投資人可樂觀看待美股後市。 (工商 ) #美股 #樂觀 #指數 #市場 #創新高 也許您會感興趣 推薦閱讀 上周外資買超 台股友達、中信金、新光金居前三名 12:022019/12/23 財經 近10年台股期貨指數年化報酬8.84％ 12:192019/12/23 財經 泰國11月出口衰退7.39％ 13:332019/12/23 財經 陸資本市場新商品時代 首股指期權上市 14:062019/12/23 財經 期權策略系列指數介紹41 台股期貨指數－近十年 模擬年化報酬8.84％ 04:102019/12/24 證券．權證 《美股掃瞄》貿易局勢樂觀＋波音助攻，美股再創新高 08:352019/12/24 財經 陸房市明年依舊「穩」字當先 有望「軟著陸」 11:432019/12/24 財經 瑞銀機動到期新興債券基金 第3年起年均報酬5％可出場 15:502019/12/24 財經 《美股掃瞄》放假前縮手，美股近持平 08:352019/12/25 財經 《美股掃瞄》美股消息面：俄挺減產＋美中局勢樂觀，油價上揚 09:432019/12/25 財經 財經熱門新聞 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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