遠百信義A13店今（25日）見客，遠百總經理徐雪芳一早就開始滿場盯，深怕試營運首日人潮不夠多，豈料有人自昨晚八點就開始排隊買樂高（Lego）優惠組，加上地下三樓citysuper與挑空四樓台灣老街未演先轟動，一開店即從五個入口湧進滿滿人潮；預估試營運首日有望突破十萬人潮。

遠百經營團隊私下表示，有不少是百貨同業與專櫃廠商巡場觀察，臨中午時就有不少用餐人潮；徐雪芳強調，目前以地下三樓及4-9樓與年底開動的影城與14樓深夜食堂為主，人潮多數集中於地下三樓、四樓台灣老街與首日開動的樂高等。

明年預計1-3樓的精品區會陸續在元月19日前後陸續開幕，包括引進CHANEL等配件複合店、AP愛彼表、溥儀眼鏡與CHLOE等，至於數位健身中心原本屬意XARE FIT「享健身」，目前開店時程仍未敲定。

而卡地亞「豹影迷蹤」展覽則自即日於一樓正對蘋果旗艦店開展，展覽中最特殊的亮點是運用各種多媒體素材，包括電子書體驗、卡地亞美洲豹形象的Photo Moment 影像體驗區均令人眼睛一亮；遠百強調，在正式開幕前，試營運最重要是做好服務與動線的演練；包括快速電扶梯的紓解人潮，必須隨時隨地控制好流量管制，甚至因四樓營業到凌晨12點、14樓深夜食堂包括佛來許食堂、樂軒、Hooters、月月等7家餐酒吧均將營業至凌晨2點，遠百董事長徐旭在巡樓特別交待經營團隊務必做到安全控管服務。

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