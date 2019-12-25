在聖誕長假前夕，黃金市場迎接聖誕節大紅包。黃金價格24日一度大漲1％，每盎司突破1,500美元整數大關，創下近1個半月新高。黃金24日大漲主要受到美元走弱的推升，此外，對於北韓地緣緊張局勢的擔憂，也帶動避險買盤轉進佈局黃金。

永豐期貨分析，觀察台灣期交所黃金期貨走勢，自12月初國際股市創高後，金價反倒利空不跌，緩慢走出底部型態，從季節性來看，12月下旬黃金的表現有漸入佳境之勢，再加上聯準會在1月14日前大量注入流動性，資金寬鬆的環境下有利金價回升。

(工商 )