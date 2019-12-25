避險買盤湧現 金價衝破1,500美元 18:312019/12/25 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在聖誕長假前夕，黃金市場迎接聖誕節大紅包。黃金價格24日一度大漲1％，每盎司突破1,500美元整數大關，創下近1個半月新高。黃金24日大漲主要受到美元走弱的推升，此外，對於北韓地緣緊張局勢的擔憂，也帶動避險買盤轉進佈局黃金。 永豐期貨分析，觀察台灣期交所黃金期貨走勢，自12月初國際股市創高後，金價反倒利空不跌，緩慢走出底部型態，從季節性來看，12月下旬黃金的表現有漸入佳境之勢，再加上聯準會在1月14日前大量注入流動性，資金寬鬆的環境下有利金價回升。 (工商 ) #黃金 #美元 #金價 #12 #期貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 12／23～12／29十二星座運勢解析 牡羊不安處女焦慮 00:072019/12/22 運勢 春節離島第2波加班機 23日晚間6時開賣 17:182019/12/21 生活 五月天MV縮影 退休警開麵店掌握「第二人生」 18:012019/12/22 生活 中美貿易協議助攻 美股漲勢可望延續至2020年 08:432019/12/23 財經 群益證券看本周指數區間11,870-12,130點 08:582019/12/23 財經 美股再創歷史高 台股站回萬二關卡 09:532019/12/23 財經 《店頭市場》明達醫、東捷資訊本周上櫃掛牌 16:142019/12/23 財經 《百貨股》富邦媒搶啖歲末年終商機，估家電買氣增4成 11:082019/12/25 財經 寶佳資產再加碼東元22,233張 持股達12.34％ 13:502019/12/25 財經 力拼麗寶Outlet！日曜天地27日起推30大運動品牌 15:352019/12/25 財經 財經熱門新聞 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 驚！14奈米恐無法供貨華為？台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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