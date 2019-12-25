備受市場矚目的國產建材實業(2504)南港廠開發案，在今年9月獲台北市政府核定都市更新計畫後，國產25日指出，將把100%持股、擁有南港廠的子公司睿信建設，分割新設欣睿信資產開發，為開發做準備。2020年底申請建照，預估工期3年，最快2023年底、2024年初完工。

根據了解，國產建材初步所訂的南港廠規劃內容，將興建兩棟大樓，為A、B棟。A棟為集團持有，為商辦、商場空間，部分樓層考慮做為集團新總部使用。

B棟與北市府簽訂合作協議，樓層較低，部分樓層供市府衛生局使用，其餘由國產分回，也是規劃為商辦空間。

國產建材實業指出，依目前的開發強度，完工後的總樓地板面積約有4萬坪。

至於開發方式，國產指出，無論是自建、合建分售、徵求投資入股等，都是初步構想，未來仍要視市場環境、尋求股東權益最大化等考量，再做最後開發決定。

(工商 )