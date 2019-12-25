截至11月止，中鼎(9933)今年新簽約承攬工程只有360億元，是5年來的低點；中鼎指出，2020年，中東、美國、東南亞及台灣等地，潛在投標金額高達4,260億元，加上今年遞延的標案，預估明年承攬金額可重新回到高峰。

受馬來西亞石化P1廠工程遞延影響，中鼎累計今年1-11月合併營收519.94億元，年衰退7.56%。

中鼎指出，馬來西亞石化P1廠工程，因故導致整廠試車進度延宕，造成上半年營收減少。不過，馬來西亞工程第3季已經復工，第四季可恢復成長動能。

中鼎2018年新簽約工程金額有1017億元，對於今年新簽約工程金額比去年減少了三分之一多，中鼎指出，來自南韓等同業競爭壓力增加。且，其他原本今年開標，也有許多遞延，讓今年的新簽約金額有明顯的下滑。

中鼎指出，以中鼎目前所知、也會參加的2020年潛在投標金額，預估有4,260億元。其中，中東、美國等石化廠建置需求成長，潛在投標金額有望破表，預期明年新簽約金額會重回高峰。

這些潛在的投標工程中，以產業別來看，煉油石化70%最大，其次依序為電力15%、交通7%、環境6%、一般工業2%。

到今年11月止，手中在建工程仍高達1917億元的中鼎預期，工程入帳期程應會加快，加上潛在的承攬工程，明年的營運一定會恢復成長。

(工商 )