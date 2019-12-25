王若琳(Joanna)、吳卓源(Julia)24日上《趣你的娛樂》與兩位主持人黃鴻升、凱莉玩遊戲和交換禮物，一起歡度平安夜，王若琳新專輯收錄8首歌，挑戰三聲道中、粵、日歌曲翻唱，她說會一點日文，覺得粵語最難，而她8歲赴美，很習慣中英文混著講，連做夢都中英文兩個語言都講，凱莉說自己也曾一度想加強英文，訂購了12期原文版國家地理雜誌，「但是太難，我只翻了12本當中第一本的第一頁，我就放棄了！」黃鴻升建議凱莉不如去交個外國人男友，學英文比較快。

節目上主持人詢問王若琳是否常被誤會是個難接近的人？她說：「很多人這樣說，但或許不是誤會，我不知道，如果我感受到對方是真心想聊天說話，我不會不理他，我覺得真心是很重要的事。」遊戲環節中，她選出最想一起環遊世界的三位名人是比爾墨瑞、史提夫馬丁和周星馳三位喜劇男星，「我喜歡幽默聰明的，覺得這些人應該有很多智慧。」

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