歲末年終，財政部釋出減稅大紅包，宣布108年度每人基本生活所需費用金額為17.5萬元，較去年增加4000元，明年5月申報綜合所得稅時適用，受益戶達184萬戶，較去年增加5萬戶。四口之家的「基本生活費差額」有機會多出1.6萬元。

每人基本生活費的訂定源自於《納稅者權利保護法》(簡稱納保法)規定，基本生活所需費用不得課稅，於105年12月三讀通過，財政部106年開始公布每人基本生活費，106年度是16.6萬元、107年度是17.1萬元，108年度又將上調，預定調升至17.5萬元。依立法意旨，17.5萬元乘申報戶人數，包括納稅者本人、配偶及受扶養親屬，計算出的金額是基本生活所需，屬於「不得課稅」範疇。

財政部指出，若基本生活所需費用總額，超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額）合計數差額部分，得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

財政部在參照行政院主計總處公布最近一年每人可支配所得中位數291,514元，按中位數的60％訂定108年度每人基本生活所需費用金額為17.5萬元，較107年度的17.1萬元，增加4,000元。財政部表示，預估受益戶數為184萬戶，較107年度增加5萬戶，減稅總額達72.57億元，年增11.88億元，民眾於明年5月申報108年度綜合所得稅時適用。

(中時 )