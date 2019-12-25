大陸國台辦25日上午舉行例行新聞發布會，針對「對台26條措施」有了進一步說明，而國家體育總局港澳台辦主任吳堅也表示，大陸未來舉辦2022年北京冬奧會、2022年杭州亞運會將優先提供協助台灣運動員的需求，並且讓他們獲得主場待遇。

對此教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲在受訪時說，即便是台灣運動員到對岸參賽，實質上這還是屬於在國際的框架上，因此，必須受到兩岸人民關係條例的規範，台灣運動員不能參與大陸任何全國性或是含有政治性目的的體育活動，任何形式的體育交流，體育署都會提醒參與者可能存在的風險成本與效益。

吳堅表示，台灣地處亞熱帶，缺乏冬季運動項目訓練的條件，大陸利用主辦北京冬奧的機會率先將場館設施和訓練資源開放給台灣運動員進行移地訓練，並且提供交流比賽等方面協助，希望能幫助台灣運動員提升冬季運動實力，最終在北京冬奧取得好成績。

吳堅表示，大陸允許台灣運動員以內援而不是外援身分大陸職業聯賽，下一步將推動有關單項協會和職業聯賽優惠措施，為台灣運動員參加大陸職業聯賽爭取更多機會和發揮空間。

大陸未來幾年將舉辦多項國際大型綜合運動賽會，除了2022年北京冬奧和杭州亞運外，明年三亞的亞洲沙灘運動會、2021年汕頭亞洲青年運動會以及2025年成都世界運動會，兩岸體育交流勢必會更加頻繁，如何讓台灣運動員在國際舞台拿到好成績是政府刻不容緩的工作。

(中時 )