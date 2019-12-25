準備好迎接2019年的最後一場日食嗎?這一次的日食是日環食，環食地點在亞洲，從西亞阿拉伯地區開始，橫跨印度洋到西太平洋結束，環食帶幾乎在赤道上，雖然台灣無法見到環食，但是日偏食的區域非常廣廣，台灣也能見到缺角3成以上的日偏食。

今日宇宙(Universe Today)報導，古稱「天狗食日」的日食，其實是月球遮住太陽，陰影落在地球所導致，因此日食必定發生在新月的日子。又由於月球離地球33萬公里，繞行地球的軌道(白道)又相對於地球繞太陽軌道(黃道)傾斜約5度，所以不可能每個新月都有日食。至於日環食則是因為月球的軌道為橢圓形，當處於遠地點(遠離地球的地點)時，月球就無法全部遮住太陽，此時就會看明亮的環形日食，或叫火環日食。

眾所周知，地球有潮汐作用，而潮汐與月球的引力有關，這些潮汐力將使月球緩慢地遠離地球，這使得日全食就會愈來愈少，在大約6億年以後，日全食將不再發生，只能看到日環食，事實上，日環食的機率已經比日全食更為常出現。

這次日食從阿拉伯半島的日出開始，環食路徑會經過沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯等國，然後越過阿拉伯海到達印度和斯里蘭卡。然後穿過孟加拉灣到達東南亞，經過馬來西亞、新君坡、印尼，最後在美國關島上結束。

2019年12月26日的環食路徑，中間的紅色是可見到日環食的區域，其他都是偏食區。(圖/NASA)

以台北時間來說，明天日食發生開始的「初虧」，從26日下午12點44分38秒啟動，缺角在太陽的右下方，隨時時間流動會增加缺口，到下午2點14分53秒，成為缺口最大的「食甚」，太陽的左下側約有33％被月面所遮掩。之後缺口會逐步縮小，到下午3點32分18秒結束，稱為「復圓」。

觀察日食需要能夠有效阻擋陽光的遮色片，可以利用電焊機的護目鏡來觀看，最好是找到有天文觀測認證的減光鏡片，切記不可使用一般的太陽眼鏡，遮光效果有限，長期觀測會造成眼睛受損。

如果沒有鏡片，針孔投影法也是觀察日食的安全簡便方法，方法相當簡單，只要找個撈麵常用的多孔勺子，就能在地上投影出獨特的太陽投影，與平時的圓點不同，在日食時期，將會看到彎月狀的太陽投影。

下一次的日食會發生在2020年6月21的夏至，環食帶會完整的通過嘉義，屆時將更為壯觀。

(中時電子報)