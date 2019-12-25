台北市政府擬透過「台北市外送平台業者管理自治條例」要求平台業者提供外送員「外送服務期間以外發生事故」保險理賠，台灣協作暨共享經濟協會（ SEAT ）今天聲明，若通過不但不符合比例原則，且是否會產生「一日外送員、終生意外險」道德風險。

共享經濟協會表示，支持提供外送員完足妥適保障，是協會及各業者代表們一貫的立場，但對於台北市政府草率粗糙的立法過程、對外送平台運作誤解以及缺乏對等溝通之管道，表達遺憾與擔憂。

平台業者擔憂，若政府要求平台不論外送員執勤與否皆要提供「全時段」的保障，可能出現眾多機車騎士透過平台註冊帳號「搭便車」取得全額全責傷害險的漏洞；若無「執行勤務」的理賠義務衡量標準，保險公司勢必提高保費，平台也只能透過設置服務時數門檻控管成本，屆時將大幅限縮服務時數未達門檻之外送員上線接案之權益，零工經濟的彈性與選擇將不復存在。

平台業者也說，外送員跨平台註冊帳號現象普遍，若於非外送期間發生意外該如何判定哪個平台與保險業者如何理賠，也須納入考慮。

(中時 )