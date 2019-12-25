雲嘉南國家風景區管理處為推展觀光，舉辦北門鹽鄉微電影競賽徵選活動，參賽者以北門鹽鄉作為故事背景，9月開始徵件，最後有6件作品脫穎而出獲獎，影片都已經上線。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

推展濱海觀光，雲嘉南國家風景區管理處舉辦北門鹽鄉微電影競賽徵選活動，參賽者以北門鹽鄉作為故事背景，以創意微電影方式，訴說親情、友情、人情、愛情並呈現在地人文風情、產業特色、道地美食與特有風俗民情，9月起徵件，經過近3個月時間，從39件投稿中評選出6件作品，其中北漂青年洪敏綺以《這 北門情》拿下首獎，獨得3萬元獎金。

以《這 北門情》拿下第1名的洪敏綺是南部孩子，現在在北部上班，是典型的北漂青年，她以微電影訴說離鄉的孩子對阿嬤和故鄉的思念之情，連綿的海岸線則呈現阿嬤對孫女的思念；洪敏綺的阿嬤30年來都在南鯤鯓代天府前擺攤賣燒酒螺，從不變的家鄉味、北門情和對養育之恩的感念，串起眾人心中的感動。

第2名是劉璟璇、劉宗翰、郭秀珍、陳奐橋創作的《北門井仔腳漁夫》，敘述媽媽特地帶著在地海鮮，北上替求學的孩子們烹煮美味菜餚，吃在嘴裡濃濃故鄉味，喚起記憶；第3名是葉家伶、楊雅鈞、陳薏璇、顏貝霓創作的《嚮北的旅行》，透過與閨蜜的旅行，以第一人稱角度呈現北門和友情之美。

3部佳作分別為陳冠儒《風情北門》、洪巧恩、洪可恩 高聖揚 甘勝元《北門 遊 好心情》、潘志能、謝秀珊、胡婷婷《有「鹽」作伙，一起玩北門》。

雲管處處長徐振能說，藉由創作者以不同的角度來看北門，加上參賽作品也透過網路投票宣傳，讓更多人能看到北門之美以及背後動人的故事，同時發展北門鹽鄉產業及生態觀光，也藉機打造一座屬於自己的金馬獎。

(中時 )