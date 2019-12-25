名嘴彭華幹透露，曾被網友酸封「智障老人」。（中天提供）

林國基（前排右）被網友諷稱「炫耀鬼」，吳宗憲（前排左）、馬國賢（後）安慰他。（中天提供）

中天電視招牌綜藝節目《小明星大跟班》今天（12月25日）「劇透」，宣布26日晚間10點將播出「是在哈囉？酸民真的什麼都能酸！」主題，邀請政治天王韓國瑜擔任大來賓，與名嘴彭華幹、知名定製服設計師林國基與馬國賢、依依、卡古、香蕉等藝人，及主持人吳宗憲、Sandy吳姍儒一起討論曾受到網路霸凌的經驗。

吳宗憲錄影時，直呼：「目前全台灣最有資格講被酸民霸凌、在網路上被黑的2個人就在現場，一位就是韓市長，一位就是我本人」，韓國瑜聽了霸氣回應：「以後要黑吳宗憲的，全部算我的，黑我就好。」

林國基透露，曾因為在節目中提及愛買鑽錶、在陽明山購屋，卻被網友酸他是「炫耀鬼」，讓他很不能接受，同病相憐地想到「韓市長是靠投資買房，居然也要被酸」。

此一話題也讓吳宗憲忍不住自曝：「報告韓市長，如果說你們家是豪宅的話，我大概已經被槍斃12次，我們家比較偏遠一點，在101旁邊啦！每次要吃飯，都要叫很久，因為寒舍大概有2000坪左右」。沒想到女兒Sandy在一旁默默搖手，示意要老爸別再說了；同為「女兒控」的韓國瑜瞧見，立刻大笑，對吳宗憲說：「你家寶貝叫你不要再講了！」

由於大家相談甚歡，吳宗憲也在節目中向韓國瑜預約：「等你忙完，帶韓冰一起來上節目！」韓國瑜開心應允，但也開玩笑附上條件：「現場6位（來賓）可以來5位，就是我們這個國基老師不能來，危險感太大……」原來是林國基開場時曾自我介紹「4秒能幫模特兒換穿1套衣服」。讓護女心切的韓國瑜有危機感，大呼：「太可怕了！韓冰來，你不能來！」引發哄堂大笑。

(旺報 )