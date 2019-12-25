台中市行善團帶領「耶誕老公公」，至北區阮氏單親媽媽家中慰問關懷，阮媽媽從事資回收及臨時清潔工作，家境清寒，含辛茹苦撫養14歲國中女兒，日前因疾病開刀，生活陷入困境，協會獲悉前往探望，致贈急難救助金與物資。

台中市1位越南籍單親媽媽阮氏，從小家境貧困，在越南曾有1段婚姻、生下1子，後因家暴離婚，為尋找第2春，第2段婚姻經介紹，嫁到台灣，原以為找到人生幸福生活，邁向光明面，命途多舛的她，與台灣丈夫生下1女後，又因家暴，導致第2段婚姻又離婚收場，生活也陷入困境。

阮氏單親媽媽7年來在社區中從事資回收及臨時清潔工作，收入不高，因中文能力尚佳，偶而會協助警方進行通譯工作（600元／1次），另外撫養目前14歲國中女兒，前些日子因身體因素及姓住院開刀，現況需休養無法工作，家裡將面臨斷炊窘境。

「人間有溫暖、處處有溫馨」，台中市行善團協會理事長柯朝枝獲悉，啟動關懷行動，在耶誕節邀請聖誕老公公，一同前往阮氏家中送愛心，獻上關懷與祝福，致贈急難救助金與物資1袋，讓新移民阮媽媽，感受台灣社會溫暖。

(中時 )