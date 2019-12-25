搜救人員正設法搜救失聯的潛水人員。（讀者提供／胡健森宜蘭傳真）

一名潛水員今（25）日中午宜蘭縣大溪海邊進行擱淺無動力貨船水下切割作業時，不知何故遲遲未上岸並且失聯，宜蘭縣政府消防局勤務指揮中心獲報後立即派員前往協助搜尋救援，但至傍晚6點仍無消息。

今年9月間，一艘無人員、無動力的「大陸幽靈船」從三貂角東北方海域一路漂至宜蘭縣大溪漁港外後擱淺，事隔將近3個月之後，因擔心這艘體積龐大的「幽靈船」繼續擱淺在原地，將影響漁民的捕撈作業，航港局因此發包進行就地拆解作業。

不料今天中午卻傳出有一名潛水員在進行水下船體切割作業時失聯且遲遲未上岸的事件，宜蘭縣政府消防局勤務指揮中心獲報後，立即派遣大里、特種及馬賽分隊出動人車艇前往救援，同時通知民間救難團體派員前往協助。

據了解，失蹤者是48歲負責切割作業的呂姓包商，由於今天海面風浪頗大，停止水下作業，預計明天中午再進行切割，但因為幽靈船只剩下船艙部分需要切割，呂姓包商於是在大約今天中午1點退潮時，與另一名劉姓同事進行切割作業的事前探勘及置放切割管等作業，但到了將近下午3點時，在岸上的劉某覺得呂姓包商下水的時間太久，擔心發生意外趕緊報警處理，海巡與救難人員抵達現場後，因正處漲潮無法立即進行搜救工作，但在船艙一旁發現已經斷裂的呼吸管，卻未見呂姓包商的蹤影；搜救人員將在深夜退潮後再進入船艙進行搜救作業。

(中時 )