「傳送歡樂傳送愛！」中部高空作業廠商25日在台中市啟聰學校舉辦「聖誕老人空中傳遞歡樂公益活動」，國軍弟兄、警義消人員以及高空工程人員熱情響應，身穿紅袍化身聖誕老人空中發送禮物、糖果給學生，「聖」、「誕」、「快」、「樂」四字也從天而降；讓特殊教育學校的孩子度過不一樣的聖誕節。

教育局長楊振昇表示，活動由負責高空繩索作業的三棲聯合工程有限公司發起，感謝各界對特殊教育學校關懷與愛心，別開生面，從天而降的聖誕祝福，讓特教孩子相當難忘。

啟聰學校長林麗容說，這是最好的聖誕禮物，聖誕公益行動在校園，愛無所不在，遍滿高空，化挑戰極限為無限祝福，為特教孩子迎向嶄新未來。

現場高空作業裝扮聖誕老人的國軍特戰弟兄及警義消人員，都是困難地形救援的幕後功臣，平時除需落實執行戰備演訓、消防與城市救援任務外，更是國內許多山域搜救及特種勤務的無名英雄；藉此次公益行動讓學生認識繩索高空作業，也度過不一樣聖誕節。

楊振昇指出，陸軍航空特戰指揮部「特戰訓練中心」，貼心準備上百份全民國防教育小禮品分送給全校師生，共享歡樂氣氛。

(中時 )