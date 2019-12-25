2020總統政見發表會，蔡英文常低頭看稿，名嘴謝寒冰酸說，蔡英文不看稿，就像《獵人》沒完結篇一樣，這輩子都沒機會看到。

總統政見發表會時，總統蔡英文低頭看稿次數過多，引發熱議。謝寒冰表示，有民進黨朋友說，當蔡英文不看稿時，沒有人能打贏她。好怕這一幕，就跟《獵人》完結篇一樣，這輩子都沒機會看到啊...。

網友紛紛表示，「那就麻煩蔡總統不要看稿來打韓國瑜啊，我還真想看到這一幕。」、「沒看稿時，就像1450上身一樣，黑韓無極限~」、「期待蔡脫稿演出~」、「不讀稿，會變默劇吧。」、「你民進黨朋友是很膨風喔。」、「不看稿、不會說話的人，想想就好笑。」、「下次不要看稿，讓全民見識有多厲害。」

《獵人》是由日本漫畫家冨樫義博創作，日本《周刊少年Jump》1998年第14期開始連載至今，約392集，目前尚未完結。劇情描述一位叫作小傑·富力士的12歲少年尋找父親金·富力士的故事，並想要跟父親一樣成為一名「獵人」。

(中時電子報)