演員吳念軒曾以《紅衣小女孩2》的虎爺一角入圍金馬獎，他在新片《菠蘿蜜》化身馬來西亞僑生，為戲苦練大馬腔中文，導演廖克發拍攝方式不同於一般，專不給演員看劇本，只會在開拍前幾分鐘提供一些關鍵的線索讓吳念軒入戲，也製造情境讓他做出最接近真實與自然的反應。面對這種模式的拍攝，吳念軒說，事前只能靠想像把角色經驗加到自己身上，臨場發揮。

《菠蘿蜜》因為沒有劇本的緣故，吳念軒反倒是跟著觀眾一起看片時，才清楚明白電影中各個細節及橋段的用意為何，這種經驗也讓吳念軒感到相當新鮮。在拍攝之前，導演廖克發跟吳念軒兩人無話不談，「導演給我一種很溫暖的感覺，對他很有信任感，也跟他分享很多家裡的私事，包括內心深處的想法、遺憾，這些我都沒能和家人開口過」。

吳念軒大學生活與朋友瘋狂度過，和片中角色相當不同。（盧禕祺攝）

在《菠蘿蜜》飾演猶如邊緣人的馬來西亞僑生，問起戲外的大學生活是否像是獨行俠一樣，他馬上搖頭，直呼「我不喜歡一個人！」，表示自己沒辦法一個人睡，做什麼都跟朋友一起，讀大學時加入熱舞社，所以和社團朋友相當麻吉，還曾瘋狂練舞練到早上，更自嘲自己是「舞蹈系」，常常為了練習而翹課。

吳念軒大學時不只練舞，還會和朋友騎著擋車上山下海到處玩，「有次要去白沙灣時，我騎比較快，衝第一個，本來打算在定點等朋友趕上，給他們驚喜。結果等了20幾分鐘都沒等到，原來是為了要追我的朋友途中出車禍！」，直到那次的經驗，他騎車才比較收斂，「我直到現在都沒去過白沙灣！」

吳念軒為了演出《菠蘿蜜》學習馬來話、福州話、粵語，更花大把心思苦練馬來西亞腔的中文。（盧禕祺攝）

吳念軒飾演的《菠蘿蜜》片中角色為了生存，必須學習馬來話、福州話、粵語，導演也安排他與同為馬來西亞華僑的工作人員相處，學習道地的馬來西亞腔中文，「我們有個小群組，常常錄語音給他們聽，那陣子講得很過癮，下戲後口音還有點改不掉。」他開拍前擔心沒辦法完美詮釋，還特地找了很多大馬youtuber和電台節目來做功課，直到拍到一半劇組人員驚訝「原來你不是馬來西亞來的」，他才慢慢放心。《菠蘿蜜》明年1月3日上映。

(中時 )