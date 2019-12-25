金門立委候選人陳玉珍遭對手質疑學歷造假，甚至有人打賭2000份雞排，她在今（25）日將包括台灣大學、日本九州大學、北京大學、美國哈佛大學等學歷（位）證書一次完整呈現出來，呼籲各陣營信守自律規範，莫再不停透過網路抹黑和造謠。

陳玉珍提出自己取得這些世界名校的學歷、證（明）書和論文，以及台北駐日本大阪經濟文化辦事處福岡分處認證等文件資料，強調自己「真金不怕火煉」，是一個真誠實在、公開透明的人，希望對手陣營莫再為了選舉，不擇手段玷辱純樸的金門，也相信鄉親是有智慧的，會選擇一個具有國際觀的中生代代表金門到國會發聲。

在很多鄉親眼中是學霸的陳玉珍，就讀金門莒光國小、金城國中資優班、金門高中，一路走來都是名列前茅，品學兼優的好學生，金中畢業後以應屆女狀元考上國立台灣大學中文系，同時輔修法律系，於1995年畢業。

1996年，她參加入學考試獲得中國國家教育會獎學金，以公費全日制就讀北京大學法學院，專修國際經濟法專業，1997年北京大學在當時的法學院研究生中甄選數位優秀學生到日本進行「聯合培養」，陳玉珍獲得日本交流協會獎學金，再赴日本攻讀九州大學國際公法，於1998年取得國際公法學碩士學位。

2017年，她在擔任金門縣議員期間，赴世界頂尖學府美國哈佛大學甘迺迪政府學院研修政府與公共政策。

陳玉珍表示，自己一路走來以追求卓越的精神，一步一步往前走，留學中、日、美通曉3國語言，也熟悉兩岸事務，並長期投入各國政治、法律、公共政策與政府管理等領域研究，一直以做一個具有豐富學識基礎與公共服務經驗者自我鞭策和期許。

陳玉珍這回在整理學歷（位）證書（明）時，還意外在發黃的北大畢業證書中，發現2張當年在北大校園與同學、教授合影的照片，對昔日自己身材苗條，還感到十分驚訝。

(中時 )