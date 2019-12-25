第二場總統政見會蔡英文總統與韓國瑜再度駁火， 蔡英文在臉書表示，韓國瑜這兩場政見發表會，聽來聽去都只有一個政見，就是重新成立特偵組。她要提醒台灣人民，特偵組是因「馬王政爭」最後才被廢除。當時他們的目的只有一個，就是要把王金平院長拉下來。「什麼叫東廠？這就是東廠」。

蔡英文今天在臉書表示，廢除特偵組，是因為特偵組當年被國民黨當成東廠，她要提醒台灣人民，韓市長不敢說的真相，就是當年馬總統提名，領導特偵組的檢察總長黃世銘，介入了馬總統與國會議長的政爭，讓特偵組變成國民黨政爭的工具，特偵組最後才被廢除。

她說，這個案子的劇情，很多人印象深刻，也讓人怵目驚心。原來馬總統時期的特偵組不但監聽國會，也監聽自己檢察官的同事。「他們的目的只有一個，就是要把王金平院長拉下來。什麼叫東廠？這就是東廠。」

蔡英文表示，最後馬總統提名的檢察總長黃世銘，在任期結束前就辭職，並且被法院判刑一年三個月，這是多麼嚴重的事！「韓市長不敢提這些事情，是忘記了，還是故意不想提？」

她認為，每個檢察官，本來就有偵查犯罪的職責，「難道除了特偵組的少數人，其他的檢察官都沒有在做事嗎？都不查弊案了嗎？」當然不是。韓市長的這種說法，是污辱全國認真的檢察官。

針對韓國瑜提到的貪污問題， 蔡英文嘲諷，有一位政壇大哥，當初把韓市長引進北農當總經理，後來因為焚化爐弊案，收賄三千萬被判刑八年，現在還在服刑。

上次政見會，韓市長說如果他將來貪污，就把他關起來不要假釋，一天只吃一頓飯。「韓市長這番話，要不要去講給這位政壇大哥聽？」

她說，一個總統，要談司法改革，應該從制度面，來改善司法的功能與公信力。我們依據司改國是會議的共識，通過51項法律。未來四年，還要推動「國民參與刑事審判法」，也就是「國民法官」，讓公民參與司法。讓司法審判更加公開透明，不會偏離社會的情感。台灣的司法將會脫胎換骨，回歸屬於人民的司法。

(中時 )