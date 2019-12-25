嘉義市農民辛勤耕作務農，但明年上路的中央新政不補助。（廖素慧攝）

109年度農委會「對地綠色環境給付計畫」新增農業環境基本給付，嘉義市農業用地全部屬都市計畫區內，農民的這項補助全部被排除，25日市長黃敏惠鳴不平，呼籲中央要全面照顧實際務農的全國農民。

市府建設處長陳光興指出，「對地綠色環境給付計畫」是沿續以前的「水旱田利用調整計畫」，是持續10多年的鼓勵農業生產的措施，包含休耕、轉作、水稻直接給付、公糧收購、自行復耕登記等。

明年新增「農業環境基本給付」，每年每公頃最高補助1萬元，即每期作每公頃給付5000元，全年限申領2個期作，卻規定非都市農地才補助，嘉義市土地全部屬都市計畫區內，農民都無法申請。

陳光興說，嘉義市農民戶數約5300戶，依都市計畫法畫分的農地面積約2139.85公頃，實際耕作農業的面積約1637公頃，申報農作面積約1058公頃，中央新政不補助，豈不是失去補償農民永續生產優質農產及維護農地農用的美意，變相懲罰嘉義市農民嗎？

陳光興說，市府人員於11月26日、12月4日參加農委會的計畫說明會、12月10日正式發文農委會，要求都市計畫區農業區應納入農業環境基本給付區域，但被回覆「政府財源有限，優先推動非都市農地區域」。

黃敏惠呼籲中央要秉持政策的精神，以實際耕作現況為補助標準，不應該以農地所在區域，而排除實際從農農民之權益，辛勞的農友，不該被中央遺忘。

農糧署南區分署嘉義區嘉義辦事處主任羅山懿說，這是中央的新政策，每年滾動式檢討，主要是鼓勵優良農地持續優質的農業產能，該單位對非都市農地已宣導這項新補助，都市農地未列入宣導對象。

(中時 )