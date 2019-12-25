號稱全球最貴的香料－番紅花（Saffron），約9成來自伊朗，但伊朗受到國際制裁，外銷限制重重，而伊朗的鄰國阿富汗似有後來居上的態勢。過去阿富汗一直仰賴種植罌粟花當作經濟命脈，現在農民捨種毒品，改種一樣極具經濟價值的番紅花。而且今年收成不俗，寫下歷史新高，整整比去年的收成量高出22％。

番紅花是珍貴香料，又稱紅金（圖／Shutterstock）

阿富汗農業、灌溉、畜牧部24日表示，俗稱「紅金」的番紅花今年收成量飆漲了22％，達19.469公斤（約20公噸），遠高於去年的收成16公噸。此外，全國栽種面積也超過7,557公頃。其中高達9成會外銷，換算下來，今年收成約可賺進2700萬美元（約台幣8.1億）。

在阿富汗當地市場，1公斤番紅花約阿富汗幣5萬-9萬（台幣1.9-3.4萬），視品質而定。

阿富汗長期以來種植罌粟花，全球9成的海洛因都來自於此，但現在改種番紅花後，加倍豐厚的利潤更吸引農民，

阿富汗番紅花主要出口到法國、瑞典、德國、美國和阿拉伯國家。原本主要在伊朗、土耳其一帶種植的番紅花，現在阿富汗也開始鼓勵農民種植，不但沒有毒品爭議，更能賺錢。番紅花需要15.5萬朵花，才能採到1公斤的番紅花蕊，所以每公斤番紅花批發價高達台幣16萬－30萬。而之前全球9成的供應量靠伊朗，但近年伊朗受到國際經濟制裁影響，出口外銷限制重重。

在阿富汗，種植番紅花的農民說，種植番紅花不僅合法，利潤也比種植罌粟花更好。再者，種植番紅花的農地雇用的都是女性工人，也讓婦女多了就業機會，幫助當地女性有自立生活的能力。

(中時 )