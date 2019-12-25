新光人壽副總經理吳欣盈名列民眾黨不分區立委第7名，頂著「新光金大公主」頭銜參選，再度成為掀起政壇和金融話題。吳欣盈日前自曝在街頭拜票發面紙時碰了釘子；對此，有網友狠酸，「發面紙誰理你，去街頭發錢發股票吧！」、「自己的家事都處理不好，還出來管到國事..」

41歲的吳欣盈是新光金控董座吳東進大女兒，一直是金融圈「話題女王」，當年她和李紀珠掀起兩個女人戰，以及與前夫、華南銀行副董事長林知延的童話婚姻破滅，都是鎂光燈焦點。

吳欣盈參選不分區立委，事前並未告知家人，讓父親吳東進相當生氣，但吳欣盈不理會老爸反對。信傳媒報導，吳欣盈日前與媒體餐敘時，被問及父母是否已轉為支持，吳欣盈坦言，「不能講支持，只能說尊重我的決定。」

報導指出，吳欣盈分享在街一拜票遇到的趣事，有次她發面紙給像是公家機關退休的長輩，對方看到是民眾黨的面紙，當場轉頭走人，大概就知道他已決定要選誰，只好將面紙再遞給別人。

吳欣盈又透露，還有次發面紙給新加坡的觀光客，對方跟她說：「小姐，我們不能投票！」看在一般立委眼中很稀鬆平常，但她卻覺得是很特別的初體驗。

對於新光大公主自曝參選立委在街頭發面紙被打槍，多數網友也不領情，紛紛回應「有錢人低頭彎腰拜票，不如拿錢回饋社會馬上讓你當選」、「投入政治是被檢驗的開始，生意人選邊站絕非智者」、「只要說服大家新光投資失利的原因，我就投妳！」、「平時一付恰北北的樣子，現在換被民眾潑冷水」。

(中時電子報)