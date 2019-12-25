韓國人氣女團Red Velvet成員Wendy今(25日)驚傳參加SBS歌謠大戰彩排出意外，從個人舞台摔下，被緊急送醫；事後所屬經紀公司SM娛樂發聲明透露Wendy傷勢嚴重，包括臉部受傷與右骨盆、手腕骨折，此時SBS電視台的道歉聲明卻惹火了一票粉絲！
25歲Wendy驚傳在SBS歌謠大戰彩排時摔下舞台，傷勢嚴重，Red Velvet也確定缺席歌謠大戰。此時SBS一紙道歉聲明意外引爆粉絲怒火，「25日SBS歌謠大戰彩排中發生了讓Red Velvet成員Wendy受傷的令人遺憾的事故，導致Red Velvet無法登上歌謠大戰直播舞台，在此向粉絲們及觀眾表示真心的歉意。希望Red Velvet成員Wendy能早日痊癒，以後SBS將特別注意出演團隊的安全管理。」
大部分粉絲痛批SBS聲明毫無誠意，不解為何不向受害人道歉，「這次事故造成的影響遠遠不是今天表演不了」、「傷的那麼嚴重，痛苦她一個人承擔了，而你們只給這一次舞台的遺憾缺席道歉嗎，憑什麼啊！她憑什麼受這種委屈」、「摔成這樣，道歉原來是這麼道歉的」。
(中時電子報)
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