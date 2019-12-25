對於國民黨總統候選人韓國瑜今（25）日下午在政見發表會拋出，當選後要成立10兆元規模的中華民國主權基金，幫助產業。國發會發出聲明表示，國發基金已成立「產業創新轉型基金」及國家級投資公司(台杉公司)，「建議」韓國瑜應該交待這10兆元主權基金的「資金來源、投資目標」，還有該如何有效管理才對。

國發會指出，為結合民間力量，協助國內產業創新轉型及提升產業競爭力，國發基金於105年7月成立「產業創新轉型基金」、106年8月成立國家級投資公司(台杉公司)，協助產業發展，現已有具體進展，未來如有需要，規模仍可調整擴大。

國發會進一步表示，我國可用資金多，政府已透過相關措施引導國內餘裕資金投入實體產業，包括：「鼓勵保險業多元投資公共建設、長照事業及五加二產業」、「鼓勵本國銀行對中小企業放款及辦理新創重點產業放款方案」、「放寬金融業投資創投及私募股權基金挹注企業資金」等，配合國發基金投資量能之提升，亦可達到主權基金協助產業發展之功能。

國發會認為，因國際上主權基金的資金來源及投資目標多有不同，並非都以發展產業為主。因此，「建議韓國瑜市長」應該交待這10兆元主權基金的資金來源、投資目標、如何有效管理而不致發生類似馬來西亞主權基金醜聞案等之相關規劃，以利外界釋疑。

(工商 )