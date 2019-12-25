行政院副院長陳其邁今天在臉書發文表示，未來橋頭科學園區將與台南科學園區、沙崙智慧綠能科學城、及路竹科學園區串連成南部科技走廊，成為全球最先進的半導體產業聚落。

陳其邁指出，今天是聖誕節。一早回高雄主持橋頭科學園區招商說明會。見證科技部與日月光集團、國巨、智崴集團、華立集團華宏科技、中鋼集團鑫科材料、太普高精密、長行生技等大廠簽署投資意向書。他們都看好台灣，加碼投資。

陳其邁說，由於中美貿易競爭影響全球產業供應鏈，為了因應產業發展挑戰及協助台商回台投資，政府已經提前做好產業布局的準備，包括鬆綁法規、整備用地、匯聚資源，推出台商回流等三大投資台灣方案，已有約280家廠商通過審查、預計投資超過8,300億元，創造6.7萬個就業機會。

陳其邁說，橋頭科學園區正加緊趕進度，希望 2021年，廠商可以選址建廠。科技部規劃半導體、智慧航太、智慧機械、智慧生醫及創新科技五大明星產業聚落，不僅解決高科技產業用地需求，更強化產業鏈結帶動升級，打造下世代智慧科技園區。未來更將與台南科學園區、沙崙智慧綠能科學城、及路竹科學園區串連成南部科技走廊，成為全球最先進的半導體產業聚落。

他說，早上記者朋友問了一堆政治題，讓聖誕節有濃濃政治味。但拚經濟要100分的努力，工作不能停。

(工商 )