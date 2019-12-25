台中新增「國際牌」酒店，誠益開發股份有限公司投資，IHG洲際酒店集團洲際酒店集團管理的台中智選假日酒店已在台中核心商圈逢甲商圈盛大開幕，預期可為台中觀光旅遊市場注入新活力。

誠益開發股份有限公司由擁有超過30年建築經驗，並首次跨足觀光產業，看好逢甲商圈住宿後市潛力商機，決定與國際品牌聯手，將具競爭力的酒店品牌帶進逢甲商圈，自地自建，期望能帶動觀光人潮，與逢甲商圈共生共榮。

臺中逢甲智選假日酒店位於逢甲夜市周邊，距離台中國際機場和高鐵台中站皆僅需15分鐘車程，交通機能方便，全館共有 96 間客房，入住即可體驗智選假日品牌要素：「優質睡眠」、「智選早餐」、「免費網路」及「暢快沐浴」，標準客房設計簡單舒適，空間明亮，配有知名品牌羽絨床、軟硬枕，浴室則是 TOTO三段強力水流設計的淋浴花灑，免費無線上網等，提供不論商務出差或休閒旅遊的「明智之選」。

臺中逢甲智選假日酒店立足市場標舉5大亮點：

一、旅館業專業媒體 Hotels Magazine 公布智選假日為全球 50 大酒店品牌首位2019 年 9 月由 Hotels Magazine 公布統計數據，截至 2018 年年底智選假日酒店(Holiday Inn Express)，全球酒店數及房間數排名皆為首位。此品牌之所以備受青睞，是因為顧客可以預算內的價格得到完善的服務，且品牌標準架構完整，一致性高，忠實愛好者遍布全球。

二、客房物品選用國際名品／酒店選用 Sealy 席伊麗床墊；衛浴設備為日本第一衛浴品牌 TOTO，標榜使用舒適、講究設計美學。沐浴備品是英倫品牌 Ben Sherman。用心選擇細節就是為了讓旅客有段舒心愜意的旅居。

三、客房用色繽紛，吃喝玩樂全看牆上新型態智選假日酒店為展現年輕活力，大膽使用撞色系家具，此外，臺中逢甲這一間更是將台中市地圖當成壁紙放牆上，讓旅客一進門就可以清楚了解週邊環境，在地人吃喝玩樂的小撇步都能夠輕鬆取得。

四、新生代插畫家彩繪公共空間，邀請新生代型男插畫家「57」，分別在酒店大廳、餐廳用餐區及健身房彩繪牆面，打造人文藝術空間。57來自綠島，創作風格童趣奇幻，他所發想的酒店大廳是一座奇幻森林，內有充滿驚喜的寶藏，讓旅客前往探索。用餐區是一處匯聚各地的人，將不同想法和經驗在這交流，進而翻轉這座城市，創造無限可能；健身房畫有鳥人展翼飛翔，勉勵賓客唯有不斷地鍛鍊，挑戰極限，才能讓自己飛更高看更遠。

五、多功能空間，符合各種需求／挑高明亮的「智．空間」，早上 6:30~10:00 供應房客享用免費中西式自助早餐，非用餐時段則輕鬆變身為靈活的工作和休閒之所，座位週邊設置有充足便捷的充電插孔和 USB 介面等體貼周到的設計。

英國洲際酒店集團（InterContinental HotelsGroup），在全球擁有十六大名聞遐邇的酒店品牌，遍布全球逾一百個國家和地區，忠誠客誠計畫「IHGR優悅會」目前在全球擁有超過一億會員。洲際酒店集團（IHG）看好亞洲旅遊市場日益活絡，其中，來台旅客連續三年創新高，無論是旅遊、商務客群對台灣酒店需求皆穩定成長，因此積極在台佈局，要將旗下橫跨中、高階市場多元風格酒店引進台灣，為賓客帶來獨特的住宿體驗。

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