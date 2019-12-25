中華電信25日於圓山大飯店舉辦「108年度下半年歡送榮退同仁感恩餐會」，預計退休的576位同仁中，共有440位員工與眷屬齊聚一堂，參與這場溫馨盛會。

許多退休同仁於中華電信服務超過40年，一心為公司奉獻所長，將青春投注於台灣電信產業發展，見證了產業的發展與變遷，都是台灣電信技術與服務演進的重要推手。

中華電信董事長謝繼茂親自到場感謝所有退休同仁，也祝福老戰友們退休生活健康順心，感恩餐會現場氣氛溫馨感人。

面對資深同仁的退休，中華電信表示將同步規劃新血招募計劃。預估未來三年累計退休人數將達4,000多人，隨著資深同仁退休，該公司將精進人力規劃，補充屆退與重點業務人力，包含遞補固網寬頻與行動上網等核心業務及企客業務之屆退人力約1,400名。

另並同時強化重點業務MOD+OTT、AI、IDC與雲端、IoT、ICT、AR／VR、大數據、企業M化等新興業務人力約1,600名，總計將號召3,000名新血加入。在兼顧核心業務及新興業務情況下調整人力結構，減緩退休潮的衝擊，更壯大資通訊團隊陣容。

台灣即將進入的5G時代，中華電信表示，身為產業的領導品牌，擁有紮實的技術研發能量，將持續以最豐富的經驗引領資通訊技術的發展與應用，鞏固電信核心業務，並開拓新興業務。

(工商 )