陳姓男子因在臉書散布「民進黨已經通過毒品條例了」及「校園內可以擁有50公克的毒品，才被視同毒販」不實訊息，法務部調查局假訊息防制中心認為陳男PO文「意圖使民進黨不當選」，涉嫌違反選罷法，25日火速約談陳男到案，訊後請回。

法務部表示，關於網路散布「民進黨已經通過毒品條例了」及「校園內可以擁有50公克的毒品，才被視同毒販」不實訊息，法務部今年12月24日再次發布新聞澄清係屬假訊息，但該不實訊息仍在網路廣為流傳。

經調查局調查，查出臉書用戶陳男早於12月18日於臉書張貼「中華民國完蛋了，民進黨已經通過了毒品防制條例了，校園內可以擁有50克的毒品，才被視為販毒」不實訊息，涉嫌違反選罷法等罪嫌，約談陳男到案說明。

法務部表示，這次毒品危害防制條例修正，採取從重從嚴處罰，處刑範圍從持有20公克以上降為5公克以上，持有未達5公克，亦有行政罰責，而非網路不實訊息所稱可以擁有50公克之毒品，兩者差距甚大，與事實完全不符。

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(中時 )