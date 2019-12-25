阿尼默認為，情緒是抽象的，但也可以運用畫將其具體化，如男人沮喪的情緒，便化為陣陣黑煙，像是氣體一般流瀉至屋內各個角落。(大塊文化提供／王寶兒台北傳真)

短篇漫畫〈緞帶〉描述了一位面臨愛情消逝的女孩故事。(大塊文化提供／王寶兒台北傳真)

在年初以〈我曾是棵樹，早已是本書〉入選義大利波隆納插畫展，插畫家阿尼默近日再執畫筆，不是描繪插畫，而是開啟了漫畫創作之路。近日在首本個人漫畫作品《小輓：阿尼默漫畫集》中，以童年記憶作為開場白，闡述失去的反面意義，「有些失去可以把它解讀為死亡，雖然大家不喜歡『死』這個字眼，但我想人的一生中必然每天都會有不同的失去，如果我們不多加思考這個議題，那在下一次面對時，仍然會措手不及。」

阿尼默表示，書中所有的故事圍繞著「死亡的逝去」，「不管是在我爸爸過世、我二哥過世，或是愛情面的心死，我覺得我曾經感受到的失去或是痛苦，在事後反而都帶給我另一種能量，也讓我知道這種失去是一種獲得。」因此將盤旋在腦海醞釀已久的「靈魂」們一一以畫筆記錄，為他們默禱心中輓歌。

《小輓：阿尼默漫畫集》由三篇故事組成，分別是〈旱溪〉、〈家蚊〉及〈緞帶〉。阿尼默分享，〈旱溪〉中的小男孩便是兒時自己的縮影，「當時台灣出現第一起兒童綁票，家長都很擔心害怕，要小孩背起家中電話。有天不巧我迷路了，但不知道為甚麼，打電話回家就是無法開口，背後有個怪人在我掛電話後，默默開口唸出我家的電話號碼，讓我記憶很深刻，這起新聞所造成的社會氛圍也這樣伴隨我成長。」

不同於阿尼默，漫畫中的小男孩，在迷路前目睹了車禍意外，起初對死亡難以接受的小男孩，在故事的最後卻埋葬了流浪狗，隱喻著對死亡的面對與學習。而阿尼默也刻意不畫出寫實殘酷的場景，反而以大片的紅色、橘色，完整表現小男孩眼前怵目驚心的車禍現場，以及內心的震驚，「人的情緒本來就是抽象的，有意思的是，用顏色也可以將情緒具體化。比如在〈家蚊〉中，我讓哭泣的男人眼中流出黑色的霧氣，具像化他的沮喪與難過，甚至可以傳達到客廳的妻子身旁。」

阿尼默本名為陳永凱，畢業於大葉大學視覺傳達設計系，捷克布拉格應用藝術大學純藝術學系繪畫組碩士。插畫作品常見於各報副刊，或是書籍封面。首次嘗試漫畫創作是在2007年，以短篇漫畫〈四十七歲的天空〉收錄在《台北咖啡》中。

阿尼默形容，此回出版漫畫集中的每個主角，其實都是住在他腦中的「鬼」，「聽起來像是『觀落陰』，但有時候他們的故事就這樣跑進腦袋中，像是投影片或是影片一樣，開始播放自己的一生。畫出來，是對他們的一個交代，也為他們唱一首小小的輓歌。」

(中時 )