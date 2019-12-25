除了插畫、漫畫以外，阿尼默創作面向多元，更曾以不同的作品入圍金鐘獎最佳美術指導、出版攝影集、創作散文。對此，阿尼默自比是個創作「農夫」，「我辛勤的種出自己滿意的菜，不愧對土地養育，在販售時我也不會羞於叫賣，只因我知道，我真的有好好努力耕耘。」

阿尼默表示，在大學畢業後擔任電影劇照師，幾個月內就結束這份工作，在不同的領域走跳，擔任過動畫導演、網站美術設計及攝影記者，「但我小時候就很喜歡畫畫，現在想來，當時比較是為了大人的稱讚而畫，大概到28歲的某一天塗鴉，才驚覺原來畫畫帶給我的感覺這麼純粹而快樂，這時才立志要專心的畫插畫，也才下定決心要去國外闖盪，把自己放逐到一個語言不通又陌生的國家瘋狂作畫。」

阿尼默笑稱，自認是個隨興，甚至有些隨便的人，「就像我的畫風一樣，我沒辦法去把東西描繪得栩栩如生，像是古典靜物素描一樣，很美但卻有些距離感。我希望用我自己隨興的畫風，跟讀者拉近距離，並同時追求隨興卻又缺一不可的畫面。」

多元的創作，靈感從何而來？阿尼默分享，「我覺得我的養分來自於生活，我喜歡旅行、看電影、爬山，或是生命歷經的事情，先決條件是要先有生活再來談創作。」而不同領域的創作經驗，如影像工作養成的分鏡概念，也幫助了阿尼默說故事的能力。

阿尼默表示，未來將會嘗試長篇幅的漫畫創作，「我喜歡寫實的題材，目前暫定是關於中年變性人的故事，仍在慢慢琢磨中，敬請期待。」

(中時 )