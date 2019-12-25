耗資破千億且爭議不斷的桃園鐵路地下化，今日通過環評大會；曾擔任該案審查委員，後來因抗議而請辭的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，環評委員也點出縫合跟路廊的問題，但卻沒有深入探討地下化後，路廊效益在哪裡；另有學者也認為，暴增的經費不應由中央負擔。

張勝雄11月間因為不滿交通部強勢通過「桃園鐵路地下化」的綜合規劃，當場請辭，事後透露，因為經費暴增至千億元，他沒做好把關，感覺「愧對桃園」，怕債留子孫。未料，環評大會今天僅用50分鐘就讓該案通過。

對此，張勝雄表示，環評所關注的面向跟交通關注的面向不同，雖然交通也是環評的其中一環，但環評委員也有提到「騰空路廊」的用途要做什麼？雖然桃園市政府有提出構想，但未來是否會照做，環評委員自己都不是很確定；加上環評委員也提到，鐵路地下化有助於都市縫合，但他提到自己在審查時，從未看過什麼縫合的建議，更不懂他們對縫合的定義為何。

至於經費暴增部分，張勝雄說，11月桃園鐵路地下化綜合規劃通過前，他已提出抗議，不會因為抗議就減少經費，對此部分沒評論。

另外，交通大學運輸與物流管理系副教授黃台生認為，對桃園鐵路地下化通過環評不意外；因為從長遠來看，地下化對桃園城市發展應算正面，但需長期引進產業、人口，等桃園市的規模變成像雙北市一樣卻得花一段漫長的時間，效益又僅止於桃園；那從高架改地下，預算從308億元暴增到1056億元，多出來的經費由誰出？如果費用是由桃園市出，當然沒意見，但若由中央出經費，似乎有點不太公平。

一名不願具名的前環評委員表示，委員去審查的目的是希望發現問題，任何方案都有好處與壞處，地下化從長遠來看可能是好事，但預算會增加很多，財源是否產生一定衝擊，導致經費無法用到其他地方，這是機會成本問題。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，如果交通部認為，鐵路立體化是都會發展的重要需求，則應以高架化預算為補助依據，當地方有地下化需求而預算增加，差額應由地方負擔，不應由中央補助差額，以避免地下化的高額預算，導致排擠。

(中時 )