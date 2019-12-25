台東縣長饒慶鈴在就職滿周年茶會致詞，自許成為「政治家」。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴在就職滿周年茶會致詞，自許成為「政治家」。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴在就職滿周年茶會致詞，自許成為「政治家」。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴今天舉辦就職1周年茶會，她 說，檢驗去年就職典禮說過的話捫心自問，可以有信心的說「我很認真，而且做得還不錯」，她也自許成為勇於面對問題的「政治家」，而不是只為選舉的「政客」，未來希望帶領台東成為創造無限可能斜槓城市。

在公務行程中很少穿裙子的饒慶鈴，今天出席就職周年茶會，穿上由一襲由排灣族設計師沙布喇．安德烈設計的黑白時尚感套裝，突顯台東品牌，一出場就讚聲不斷。

饒慶鈴說，台東縣政府這1年的施政滿意度在全國名列前茅，要歸功於縣府團隊共同努力的成果，他們真的很辛苦，不僅要適應「傳說中的大小姐」，還要理解她說的「開放、整合、創新」3個方程式。

饒慶鈴細數這1年的成績單時說，台東是幸福城市，但也有醫療及交通兩大不幸福，她就任後就將醫療資源引進偏鄉與離島；交通方面有幸福巴士、小黃公車順利上路，解決偏鄉大眾運輸問題。農業部分也開拓更多銷售通路，讓更多台東好物被看見。

饒慶鈴期盼發展台東「一慢一快」，慢是台東專屬的生活態度，搭配部落美食與旅遊，吸引旅客來台東體驗慢生活；快則是期盼善用科技協助解決產業困境，並全力促成花東及南迴鐵路雙軌暨電氣化。

她說，政治家著眼於下一代的福祉，政客只看到下一次選舉，她以成為政治家自許，勇於面對很多政治人物不敢面對的問題。

(中時 )