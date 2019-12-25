圖文作家「鬼門圖文」作品風格一向以詼諧著稱，此次也以搞笑的方式展現投票的重要性。（摘自鬼門圖文臉書／王寶兒台北傳真)

近日在圖文作家、漫畫家間，以「返鄉投票」為題的接力創作成了一股熱潮，創作者們紛紛以輕鬆易懂的圖像故事，在虛擬網路上形成實際的號召力，讓眾多遊子投入返鄉投票的行列。例如曾獲金漫獎的漫畫家HOM，即以一對男女在客運買票口互望的手繪插圖，輔佐背景說明的文字，引起網友的極大迴響。她表示，漫畫和圖像是一個很好的橋梁，藉由圖像也更能提醒民眾投票的重要性，凝聚群眾共識。

「返鄉投票」接力創作由圖文作家A RAY發起，在前一位創作者貼出作品時，需標註下一位圖文創作者作畫，目前共有十位以上的圖像創作者一同參與，包含了小學課本的逆襲、啾啾妹、綜合口味等創作者。依據每位創作者慣有風格而各有不一樣的呈現，例如多發布生活題材、內容溫馨逗趣的夫妻檔漫畫家綜合口味，即以簡單的「投票決定飲料喝甚麼」生活情境，呈現投票的重要性。

HOM表示，本有些傷腦筋如何構思內容，擔心讓群眾感覺背負了某種壓力，一不小心成了「情緒勒索」，但好在看到了許多創作者的巧思，還是能夠讓作品成為令人會心一笑的娛樂，心情也放鬆了許多，進而能夠思考究竟有什麼樣的族群，需要面臨是否要返鄉投票的選擇。

而在HOM所貼出的圖中，描述的是一對外地求學的大學生，在客運買票口前的對話，女大生向男大生抱怨，打工飲料店的老闆知道自己的政治理念和她不合，刻意不讓她請假，讓她無法行使投票權，因此當場離職。還沒有投票權的男大生雖一時無法理解，但也在女大生的話中，細細思索了公民的責任。

HOM表示，自己的創作風格一向偏向寫實、搞笑成分低，與其他創作者比較，較難以輕鬆詼諧的方式呈現這個議題，而為了不要落入向讀者施壓的情境，便將「要別人去投票」的立場化為「我無論如何都要去投票」，「男孩角色的立場，則是來自於常常聽到有人說不知道該如何去了解政治，那很困難，我想就是從和身邊的人聊聊天，然後自己去蒐集情報、慢慢了解候選人、政黨理念和作為，讓大家知道了解政治不難，慢慢的培養就行了。」

另外，HOM也認為，須返回戶籍地投票其實對外地打拼的人來說不太公平，他們支撐著各行各業及社會的運作，卻面臨特別不方便的遭遇，即使創作提及的飲料店老闆可能已經觸法，是比較極端的例子，但民間社會角落的事，誰也不能保證類似的事情有沒有發生過，希望能夠推動就地投票，大眾參與的意願和可行性都會更高。

(中時 )