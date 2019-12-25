陸美貿易爭端在先前升溫之際，由於大陸為全球最大稀土供應國，稀土更是高科技產業、國防產業發展的重要原料，讓美國所需的稀土供應問題躍上檯面，也因如此，澳洲稀土供應商Lynas已經在今年5月宣布，與美國廠商簽署簽署合作備忘錄(MOU)，填上美國稀土供應鏈關鍵缺口，該公司股價受益，今年大漲50%。

根據Lynas20日發布新聞稿指出該公司已經與德州廠商Blue Line Corporation簽署合作備忘錄(MOU)，Lynas、Blue Line將成立合資企業，彌補這幾年來美國本土的稀土供應鏈的重要一環。Lynas將在美國本土建立稀土萃取分離廠房，該公司為中國大陸以外，最大的稀土供應商，Blue Line Corporation則是美國稀土供應鏈的領導品牌。

據《日本時報》（The Japan Times）報導，Lynas今年股價已經大漲約50%。Lynas擁有的澳洲威爾德山，號稱是全球最富含稀土的礦床之一，該公司今年受到陸美貿易戰影響，除此之外，美國軍方先前傳出，計畫投資重稀土加工設施，Lynas成為可能的合作對象之一。

北京當局與日本曾為了釣魚台列嶼的主權爭議，在2010年限縮對日本的稀土出口配額，讓日本決定投資威爾德山，確保稀土來源穩定，Lynas也與日企「雙日公司」（Sojitz）簽署稀土礦供應協議，總價值達到2.5億美元，包括日本資助該公司在馬來西亞建造加工廠，這也讓前Lynas公司執行主席Nick Curtis對於這起合作案，給予北京當局推了Lynas前進一把的評價。

澳洲券商Curran＆Co.分析師Andrew White表示，Lynas是大陸以外唯一一家稀土生產商，所以極具戰略意義，也給予該公司股票「買入」評級。澳洲Ausbil投資管理公司資源分析師James Stewart指出，兩家公司合作，將為Lynas年盈利帶來10％~15％成長空間，其他公司也難以複製Lynas供應鏈。

不過，大陸工信部在11月宣布，今年大陸稀土生產量將較去年增加10%，達到13.2萬噸，加上全球電動車需求下降，稀土價格持續回跌，都是Lynas所面臨的挑戰。

(中時電子報)