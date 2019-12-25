電影《吹哨人》除了動作場面屬國際級，超強實力派雷佳音與湯唯也展現超強實力派演技，兩人在片中關係糾葛不斷，雷佳音透露在電影中看不透湯唯的角色，但戲外的湯唯讓他感受到充滿力量，「湯唯很有幹勁，生活中也常率真得像個男孩。但她演戲非常真實，不會有假的情感！」他表示這次和巨星湯唯合作，一開始還不太敢直視她的眼睛，「在拍攝現場她就和我想像的一樣，很專業也很友善。」

雷佳音與湯唯之前接受直播訪問時表示在面對一場重要的感情戲時，因湯唯一直去洗手間，讓他有些無法入戲，湯唯聽到的當下感到自責而掉下眼淚，也引起網路熱議。但湯唯在之後的首映會上也特別解釋了一下狀況，「因為拍《吹哨人》之前身體不太舒服，抗生素用多了，以至於在拍攝時影響了搭檔，真的感到非常內疚，因為就一個專業的演出，這個狀況真的不太能被接受的。」而雷佳音在一旁聽到也趕忙解釋，安慰湯唯表示自己真的沒有生氣。

雷佳音與湯唯在片中亦敵亦友。（華映娛樂提供）

《吹哨人》25日公布終極預告，預告可以見到劇情牽涉到現今最熱的能源議題，牽扯出一場價值數百億的生意競爭，利益和一整個城市人命的重大衝突，讓眾人命懸一線，湯唯演出手握證劇的唯一證人，雷佳音因為湯唯而發現了公司的黑幕，但兩人在個人的人身安全和群眾利益之間擺盪爭扎，讓劇情一再反轉，也可以見到電影中驚險刺激的飛車及連環爆炸等火爆場面。該片27日上映。

(中時 )