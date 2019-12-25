《葉問4：完結篇》在台灣氣勢如虹，24日平安夜面對各家新片上映，依然穩坐單日票房冠軍寶座，全台票房累計突破6700萬。《葉問》系列拍攝12年來，集集都會安排新演員加入演出陣容，在《葉問4》找來中德混血兒的新生代演員李宛妲演出，扮演唐人街中華總會會長的千金，在片中與甄子丹扮演的葉問有不少對手戲。

李宛妲與甄子丹扮演的葉問有不少對手戲。（華映娛樂提供）

李宛妲首度獻出大銀幕處女作，面對資深前輩甄子丹，她說：「他非常親切，詠春也打得真好看，好像與生俱來般，我很喜歡他詮飾的葉問，剛柔並重！」其中一場兩人在英國合作演出被欺負戲時，自己更加強練習，「拍動作戲真的很辛苦啊！每天晚上我都會發現自己身上有不同的傷或是瘀青。」被外國同學霸凌的動作場面，她竟然被呼巴掌噴出鼻血，但她開朗表示：「這是我人生第一次的鼻血，很值得紀念！」

李宛妲與甄子丹扮演的葉問有不少對手戲。（華映娛樂提供）

現年16歲的李宛妲去年簽到名導王家衛的公司澤東電影旗下，成為張震的師妹，也是該公司成立26年以來年紀最小的藝人，亮眼外型更被網友稱神似日本男神木村拓哉的女兒，前途不可限量。

李宛妲在片中犧牲被賞巴掌。（華映娛樂提供）

(中時 )