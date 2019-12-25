觀音隧道與谷風隧道，中間有一到約60公尺長的山谷，公路總局採用半封閉式橋梁銜接。（陳祐誠攝）

台9線蘇花改工程進入尾聲，將於2020年1月6日開放通車，整段路縮減18.6公里，預估能節省40分鐘車程，交通部公路總局今日曝光即將通車的路段，包括最大特色觀音谷風隧道。蘇花改通車後，警方將在4個長隧道加裝設科技執法設備，抓測速、變換車道、車輛誤闖、未保持安全車距等違規。

交通部為提高台9線蘇花公路安全性與抗災能力，著手進行「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」，計畫全長38.8公里，分為「蘇澳至東澳」（A段）、「南澳至和平」（B段）、「和中至大清水」（C段）等3段工程。A段已在2018年2月5日完工通車，B段已完工但尚未開放，配合C段日前完工，B、C段將在明年1月6日同步開放。

公路總局指出，台9線蘇花公路為東部與北部區域間唯一聯外公路，區域地勢險峻，山區路段大部分臨海鑿岩闢建，邊坡因長期風化侵蝕剝落及颱風豪雨崩坍，即使大力維護，但受東北季風長期風化侵蝕及颱風豪雨影響，仍隨時有交通中斷風險，對地方產業及居民安全形成帶來壓力，因此先改善常出現落石及肇事危險路段。

B段長度約19.8公里，其中隧道就長達13公里，而蘇花改最長的觀音隧道（7.9公里）與谷風隧道（4.7公里）都座落於此。2隧道從2座山巒中貫鑿而出，中間有一到約60公尺長的山谷，公路總局採用半封閉式橋梁銜接，駕駛視覺上仍是隧道，其實是經過有遮光罩及隔音罩覆蓋的橋樑，保護駕駛眼睛不受臨時變換的光線影響。

蘇花改全線通車後，東澳隧道、觀音谷風隧道、中仁隧道、仁水隧道等4個長隧道，皆會裝設科技執法設備。公路總局副局長許鉦漳表示，取締項目包括區間測速、違規變換車道、車輛誤闖、未保持安全車距等，經過宣導後預計4月上路，而科技取締未保持安全車距，還可能成為台灣首例。

(中時 )