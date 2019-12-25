泰國警方今天表示，兩名士兵因擊斃3名在南部山區覓食的穆斯林被控謀殺。人權團體聲稱，這罕見的正義伸張可說是「前所未見」。

軍方上週對於手無寸鐵民眾遇害表示遺憾，並說這是在慘遭暴亂蹂躪地區發生認錯人的命案，隨後泰國宣布控告行凶的兩名士兵。

15年來，因叛軍力爭更多的自治權，佛教徒占多數的泰國與盤據在南部的馬來穆斯林好戰分子，陷入日趨激烈的衝突之中，超過7000人喪命，多數是佛教徒與穆斯林。

諸多案件罕見警方著手調查，不過南部省分陶公府（Narathiwat）警察首長表示，兩名士兵擊斃3名穆斯林後，23日向有關單位自首。

人權觀察（Human Rights Watch）表示，在這個盛行有罪不罰的地區，這起案件可說是前所未見。

人權觀察泰國研究員沙南（Sunai Phasuk）說：「如今正義還有一絲希望，但仍是漫漫長路。」

泰國軍方少將納林（Narin Boosaman）說，正在進行調查工作，被控謀殺的兩人已獲保釋。

他說：「我們將審視兩造的陳述，如此各方將獲得公平的待遇。」

叛軍經常神出鬼沒對檢查哨展開報復性攻擊，加上追捕嫌犯時造成傷亡的突襲，泰國南部邊境地帶因此部署大量軍力。

3具屍體是在山區找到的，據說當地因密林覆蓋，也是叛軍的藏身處。

(中央社)