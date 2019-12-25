英國威廉王子公布最新溫馨家庭合照，照片中威廉王子親密親吻小兒子路易王子的臉頰，喬治王子和夏綠蒂公主微笑看著鏡頭，媽媽凱特則是這張照片的掌鏡人。

肯辛頓宮官方推特在耶誕節公布這張黑白照片，祝福大家耶誕快樂，並表示這張照片是今年稍早在諾福克郡（Norfolk）拍攝。戴著狩獵帽的威廉王子雖然在照片中沒有露臉，但整張照片洋溢幸福。

凱特對於攝影頗有愛好，肯辛頓宮時常發布她替孩子重要里程碑拍攝的照片，包括2015年夏綠蒂公主出生後的第一張官方照片也是由她親自拍攝。

英國王室成員每年都在諾福克郡的山均漢姆堡（Sandringham）共度耶誕，預計稍晚將一起參加禮拜。

英國王室成員每年在耶誕節當天參加禮拜，往年都只有大人參加，不過喬治王子和夏綠蒂公主今年可能會第一次出席禮拜。然而，哈利王子和梅根今年並沒有和大家族一起過耶誕節，而是選擇到加拿大和梅根的母親一起過耶誕。

高齡98歲的王夫菲立普親王昨天已經從倫敦的愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital）出院，及時趕回家和家人共度耶誕節，他去年並沒有參加禮拜，今年是否會參加尚不得而知。

(中央社)