長期關注「蚊子館」，藝術家姚瑞中帶領學生對全台閒置空間進行踏查與書寫的「海市蜃樓」計畫已屆10年，觀察台灣公部門10年來對閒置空間的態度，姚瑞中認為已逐漸正視並進行整崸與活化，但閒置活化再閒置仍在所多聞，原因錯綜複雜，仍期待從法規上鬆綁，引進民間力量等方向努力。

閒置活化再閒置的公共設施，台北市的圓山自然景觀公園，即舊的兒童育樂中心於2017年宣布轉為打造圓山遺址自然公園，2019年6月並宣布開放，姚瑞中等人曾於2017年前去踏查，但在開放後姚瑞中再度走訪花博真相館，仍是雜草叢生，滿是塗鴉，他不禁要問這樣尚未重建完畢的圓山公園對大眾開放是有利的嗎？

姚瑞中認為現今花博真相館的規畫仍是3至5年的短期認養使用，但仔細盤查台北市其實並不缺現有真相館所規畫的市集，在他理想中，這裡的地緣適足以結合台北市立美術館，以50年乃至上百年的宏觀視野，打造類似柏林博物館島的做法，聚集美術館或博物館，不論是保存過往消逝的建築、攝影，或放眼未來趨勢的數位科技，這裡實則有凝聚新觀賞人口的機會。

又如南投縣縣的地方產業交流中心，藉著推動地方產業交流計畫，將南投竹山鎮農會的6棟舊倉庫改建，合計經費達7900多萬台幣，然而如今該交流中心僅剩廁所供一般大眾使用，其餘建築全閒置甚至上鎖，周圍雜草遍布，空曠地有部分成為附近居民的曬衣處。姚瑞中指出，其實交流中心緊鄰紫南宮，附近又有整排的土雞城餐廳，卻因為產權問題，過去僅辦短期的藝術節或藝術展覽、學習課程，礙於無法營業而荒置。

「台灣民間看待公有閒置空間，有時候很幽默」姚瑞中以嘉義逐鹿文化展演中心為例，原本在八八風災後規畫的文化聚會所和文化觀光藝術館，希望搭配農特產和假日市集，推動社區觀光，然而該展演中心卻因承包商人力財務問題延宕，未如期完工且已停工5年，目前仍在等待法律訴訟解束才能發包動工，嘲諷的是如今這廳內積水，雜草叢生，窗戶與藤蔓糾結的空間，每年當地原住民會在元旦時在此熱鬧慶祝，可說是以行動提醒著主管機關，這個空間曾被寄予著災後傳統傳承與推動觀光的厚望。

姚瑞中以這10年踏查的案例與許多專家學者開會取得的建議，仍期望中央成立決策與執行小組，建立媒合機制平台；相關法令宜鬆綁，讓民間的活力能夠進來；可參考英國的「民間融資提案」制度，公私協作等，他指出，公有閒置空間，最終仍需要從中央到民間的共同重視，變通下，給予空間轉型活化的機會。

(旺報 )