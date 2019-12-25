今是耶誕節，國民黨新北市第十選區立委候選人林金結，為紓緩選戰關頭的緊張氣氛，一早化身耶誕老人，拎著糖果現身土城多所幼兒園，帶著孩子共跳耶誕體操，並承諾不論明年選舉結果如何，他將全數捐出每票30元選舉補助款，「要當弱勢族群的耶誕老公公！」

林金結說，他自幼家境貧苦，長大後在事業稍有成就，每年都會定期捐點錢盡社會責任，身為人父的他，尤其重視下一代的教養，2014年參選新北市議員開始，連續2屆都將每票30元的選舉補助款全數捐出，作為學校急難救助金使用，迄今已累積132萬7500元。

「或許只是一筆小錢，卻能拋磚引玉投身公益！」林金結說，其中一筆捐出的選舉補助款，正好幫好一位父親因吸毒入獄的小女孩，女孩的陸配生母離家多年，自幼由阿嬤撫養長大，每月僅靠3500元敬老年金支撐生活，家境相當貧苦，更無法安心就學，那筆捐款如同及時雨般，拉了女孩家庭一把，讓他倍感欣慰。

此外林金結也在平安夜當晚，在土城裕民廣場舉辦大型座談會，吸引800多位居民到場雙向對談，明德里長呂理民、樂利里長黃銀片、員林里長蔡黃地、長風里長石忠利現身力挺，林金結也換上耶誕裝，拎著糖果出現，與民眾大跳熱舞，共度歡樂耶誕。

(中時 )